"دار الأركان" تعين اناند راهيجا رئيساً تنفيذياً

أعلنت شركة دار الاركان للتطوير العقاري عن قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 22 مايو 2019م بعدم تجديد عقد كلفن كووك هان سيم كرئيس تنفيذي للشركة وذلك نظرا لانتهاء عقد عمله في 3 يونيو 2019م. كما تعلن الشركة عن قرار مجلس ادارتها الصادر بتاريخ 22 مايو 2019م الخاص بتعيين اناند راهيجا (الذي يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية) رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة اعتباراً من تاريخ 4 يونيو 2019م.