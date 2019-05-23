الأسهم السعودية تعزز مكاسبها بـ46 نقطة.. والسيولة تصعد 53 % إلى 4.5 مليار ريال

واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الثانية لتغلق عند 8656 نقطة رابحة 46 نقطة بنسبة 0.54 في المائة، وارتفع مؤشر "إم تي 30" أربع نقاط بنسبة 0.36 في المائة إلى 1289 نقطة. وحاولت السوق تجاوز المقاومة 8694 نقطة ولم تنجح، والعودة فوق مستويات المقاومة ستعزز فرص استعادة السوق مستويات تسعة آلاف نقطة. ومع اقتراب الانضمام الفعلي لمؤشر MSCI في الأسبوع المقبل قد يتزايد الاهتمام الشرائي، ما يحسن من أداء المؤشر.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8609 نقاط، واتجه نحو أعلى نقطة عند 8718 نقطة بنسبة 1.3 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8656 نقطة رابحا 46 نقطة بنسبة 0.54 في المائة. وارتفعت السيولة 53 في المائة بنحو 1.6 مليار ريال لتصل إلى 4.5 مليار ريال بمعدل 43 ألف ريال للصفقة الواحدة. بينما زادت الأسهم المتداولة 37 في المائة بنحو 43 مليون سهم متداول لتصل إلى 161 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.28 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 19 في المائة بنحو 16 ألف صفقة لتصل إلى 104 آلاف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت خمسة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المرتفعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 3.9 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 1.8 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 1.2 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "التأمين" بنسبة 0.77 في المائة، يليه "الاستثمـــــــــــار والتمويل" بنسبة 0.53 في المائة، وحل ثالثا "التطبيقات وخدمات التقنية" بنسبة 0.53 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 35 في المائة بقيمة 1.6 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 27 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 15 في المائة بقيمة 663 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "دار الأركان" بنسبة 7.85 في المائة ليغلق عند 10.30 ريال، يليه "سبكيم" بنسبة 5.58 في المائة ليغلق عند 22.70 ريال، وحل ثالثا "بترورابغ" بنسبة 5.56 في المائة ليغلق عند 19 ريالا. وفي المقابل تصدر المتراجعة "ولاء للتأمين" بنسبة 4.4 في المائة ليغلق عند 18.80 ريال، يليه "المراكز" بنسبة 3.85 في المائة ليغلق عند 25 ريالا، وحل ثالثا "أنعام القابضة" بنسبة 3.7 في المائة ليغلق عند 10.44 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 532 مليون ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 489 مليون ريال، وحل ثالثا "المراكز" بقيمة 350 مليون ريال.



* وحدة التقارير الاقتصادية