«نمو» تغلق باللون الأخضر وسط انخفاض قيمة التداول دون مليون ريـال

أنهت السوق الموازية "نمو"، جلسة أمس، على ارتفاع بنحو 23 نقطة بنسبة 0.69 في المائة؛ لتغلق عند 3391 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 21 في المائة إلى 934 ألف ريال، بمعدل 12 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 23 في المائة، إلى 53 ألف سهم متداول، وبلغ معدل التداول 0.32 في المائة. أما الصفقات، فقد تراجعت صفقتان لتصل إلى 75 صفقة. وتراجع سهم "العمران" وحيدا بنسبة 9 في المائة؛ ليغلق عند 15.02 ريال، مقابل ارتفاع سهمين "باعظيم" بنسبة 2.8 في المائة؛ ليغلق عند 26.75 ريال، و"ثوب الأصيل" بنسبة 2.4 في المائة؛ ليغلق عند 26 ريال.
وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 272 ألف ريال، يليه "باعظيم" بقيمة 254 ألف ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 249 ألف ريال.
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