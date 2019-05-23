تركيا.. 1.38 مليون زيادة في عدد العاطلين عن العمل في 2019

في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعانيها تركيا من ارتفاع في التضخم وتراجع قيمة العملة إلى مستويات قياسية، ارتفع عدد العاطلين عن العمل خلال 2019 بنحو 1.375 مليون عاطل، ليقفز بإجمالي عدد العاطلين إلى 7.247 مليون. وقفزت معدلات البطالة في تركيا خلال العام الجاري إلى 14.7 في المائة، مقارنة بنسبة 10.6 في المائة خلال العام الماضي 2018. فيما ارتفع معدل البطالة بين صفوف الشباب إلى 26.1 في المائة، مقارنة بنحو 19 في المائة خلال العام الماضي. ويأتي ذلك بعد أن توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الأول، انكماش اقتصاد تركيا 2.6 في المائة هذا العام، مخفضة توقعاتها مقارنة بتقديرات سابقة لانكماش نسبته 1.8 في المائة. وخفضت المنظمة توقعاتها لعام 2020 إلى نمو يبلغ 1.6 في المائة من تقديرات سابقة عند 3.2 في المائة في آذار (مارس) الماضي، مشيرة إلى استمرار حالة عدم اليقين لدى المستثمرين بعد الانتخابات المحلية. وتسببت أزمة عملة العام الماضي في محو 30 في المائة تقريبا من قيمة الليرة مقابل الدولار، ما أسهم في دفع الاقتصاد صوب الركود. وواصلت الليرة تراجعها في 2019. وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي حدوث تعاف معتدل اعتبارا من النصف الثاني من 2019 فصاعدا في غياب صدمات جديدة للثقة، مبينة أن المخاطر الكبيرة تظل تغلف تقديرات تعافي النمو. وقالت المنظمة في تقريرها للآفاق الاقتصادية "من الضروري استعادة ثقة المستهلكين والشركات والمستثمرين المحليين والعالميين بجودة السياسات الاقتصادية والقدرة على التنبؤ بها ومصداقية مؤسسات السوق". وخفض البنك المركزي التركي بصورة كبيرة سعر الفائدة الرئيس بـ150 نقطة أساس، وتراجع عن تشديد محدود في السياسات، كان قد أعلنه قبل أسبوعين لدعم الليرة. ووفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء، فإن البنك أعلن أن سعر الفائدة الخاص بإعادة شراء الأوراق المالية (ريبو) سيصبح 24%، مقارنة بـ 5ر25% لليلة واحدة. ورأى الخبير الاقتصادي عدنان دمير أن تركيا لم تكن بحاجة إلى تخفيف القيود النقدية في هذه المرحلة. إذ وضعت السلطات التركية عددا من التدابير لتحقيق استقرار في سعر صرف العملة قبل العودة إلى انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الشهر المقبل.