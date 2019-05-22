زيادة المسافة 10 % تقلص التجارة الثنائية 9 %

"في عالم من سلاسل التوريد العالمية والتسليم بين عشية وضحاها، لم يعد هناك شيء يدعى المسافة". ظهر هذا التأكيد في رسالة إلى "فاينانشيال تايمز" نشرت في السادس من أيار (مايو). كاتبها ليس الوحيد المؤمن بهذا الرأي. كما أنها لا تمثل رأي مؤيدي "خروج بريطانيا" فحسب. توماس فريدمان، من صحيفة "نيويورك تايمز" أكد في كتابه الأكثر مبيعا لعام 2005 أن "العالم مسطح". والخبيرة الاقتصادية البريطانية، فرانسيس كيرنكروس، أطلقت على كتابها الذي صدر عام 2001 عنوان "انعدام المسافة". قد تبدو فكرة أن وسائل النقل والاتصالات الحديثة ألغت المسافات معقولة للغاية، لكنها غير صحيحة.

في عام 2018، أرسلت الولايات المتحدة 34 في المائة من صادراتها من البضائع إلى كندا (18 في المائة) وإلى المكسيك (16 في المائة)، مقارنة بـ 19 في المائة إلى الاتحاد الأوروبي و7 في المائة إلى الصين. ومع ذلك، كان حجم أسواق كندا والمكسيك، مجتمعتين، 16 في المائة فقط من أسواق الاتحاد الأوروبي و26 في المائة من أسواق الصين. وبلغت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة 79 في المائة من صادراته إلى الولايات المتحدة و153 في المائة من صادراته إلى الصين، رغم أن اقتصاد المملكة المتحدة كان يبلغ 14 في المائة من اقتصاد الولايات المتحدة و21 في المائة من اقتصاد الصين.

