"وول ستريت" تغلق منخفضة مع تجدد مخاوف التجارة بين أمريكا والصين

تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية لبورصة وول ستريت اليوم الأربعاء مع تأثر معنويات المستثمرين سلبا جراء تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 100.85 نقطة أو 0.39 بالمئة إلى 25776.48 نقطة.

ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8.1 نقطة أو 0.28 بالمئة إلى 2856.26 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 34.88 نقطة أو 0.45 بالمئة إلى 7750.84 نقطة.

