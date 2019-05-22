وزير خارجية الصين: ضغوط أمريكا على هواوي محض تنمر اقتصادي

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم إن الضغوط الأمريكية على الشركات الصينية مثل عملاق التكنولوجيا هواوي هي تنمر اقتصادي وخطوة تستهدف عرقلة تطور البلاد.

وقال وانغ في بيان بموقع وزارة الخارجية على الإنترنت "استخدام القوة الأمريكية للضغط على المشاريع الصينية الخاصة، مثل هواوي، هو تنمر اقتصادي نموذجي."

وأضاف في بيان آخر أن الصين تترك الباب مفتوحا لإجراء مفاوضات تجارة مع الولايات المتحدة لكنها لن تقبل بأي اتفاقات غير متكافئة.

صعد أكبراقتصادين في العالم زيادات الرسوم الجمركية على وارداته من الطرف الآخر بعد انهيار محادثات لحل النزاع، وتفاقمت الأزمة بعد أن وضعت واشنطن الأسبوع الماضي شركة هواوي الصينية لمعدات الاتصالات وأجهزة الهاتف على قائمة سوداء.