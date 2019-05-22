الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها منخفضة بفعل مخاوف من تصاعد حرب التجارة

بدأت الأسهم الأمريكية تعاملاتها على انخفاض اليوم، حيث أثارت تقارير بأن واشنطن قد تفرض عقوبات على شركة صينية أخرى المخاوف من تصاعد في التوترات التجارية، بينما تأثر المؤشر ستاندرد اند بورز 500 سلبا أيضا بخسائر في كوالكوم لصناعة الرقائق وسلسلة متاجر لويز لمستلزمات تحسين المنازل.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 58.87 نقطة بما يعادل 0.23 بالمئة إلى 25818.46 نقطة، وانخفض ستاندرد اند بورز 8.30 نقطة أو 0.29 بالمئة ليفتتح عند 2856.06 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 35.92 نقطة أو 0.46 بالمئة إلى 7749.81 نقطة.