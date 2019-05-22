"المراكز العربية" خلال يومه الأول يسيطر على 8 % من التداولات ويغلق بالأحمر

تراجع سهم المراكز العربية في تداول يومه الأول بنحو 3.8 % ليغلق بنهاية الجلسة عند 25 ريال فيما سيطرت "المراكز العربية" على 8 % من حجم تداولات السوق حيث تم تداول نحو 350 مليون ريال على نحو 14.2 مليون سهم.



يذكر ان 7 % من حجم التداول على السهم تمت خلال فترة المزاد بعد اغلاق السوق. وكان قد افتتح السهم خلال تداوله اليوم عند سعر 26 ريال، ليتراجع خلال تداولات الصباح الى 23.6 ريال، ثم عاد ليرتفع خلال منتصف الجلسة ليغلق بعد ذلك عند 25 ريال حيث رفعت التداولات خلال فترة المزاد سهم "المراكز" بنحو 1 % .