نسبة التوفير تصل إلى 40% عند شراء المكيف على المستوى الأخضر

أكد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة أن نسبة التوفير عند شراء المكيف على المستوى الأخضر تصل إلى 40% في استهلاك الكهرباء ويمكن التعرف على المكيفات الأعلى كفاءة من خلال ملصق بطاقة كفاءة الطاقة المتوفر كل جهاز تكييف بالإضافة إلى الأجهزة المنزلية مثل (السخانات والغسالات والمجففات).

وأوصى كفاءة الطاقة باتباع عدد من النصائح التوعوية بعد شراء المكيف التي يمكن للمستهلك تطبيقها تساهم في توفير استهلاك الطاقة الكهربائية، منها تثبيت درجة حرارة المكيف على (24 درجة مئوية) وإطفاء المكيف عند مغادرة المكان وتنظيف فلتر المكيف كل أسبوعين بالإضافة إلى إغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف. كما أكد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على استخدام تطبيق تأكد وذلك للتأكد من صحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية ويعمل التطبيق باستخدام الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي IOS أو ANDROID ويمكن تحميلها مجاناً من متجري النظامين.