"الأبحاث والتسويق" توافق على أعمال وعقود بنحو 80 مليون ريال تمت مع أطراف ذات علاقة

أعلن مجلس ادارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الأول) والتي عقدت في مقر المجموعة بمدينة الرياض الساعة 11 مساء من يوم الثلاثاء تاريخ 16/09/1440 الموافق 21/05/2019. وقد حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة : المهندس عبد الرحمن الرويتع "رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية" ومحي الدين كامل "رئيس لجنة المكافآت والترشيحات" والدكتور تركي بقشان "رئيس لجنة المراجعة" وعبدالرحمن الراشد وماجد العيسى وموسى العمران هذا وقد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية (الأول) حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الإلكتروني 65.30% من رأس المال وقد تم الموافقة على كلا من تقارير مجلس الإدارة ومراجع حسابات الشركة والقوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم.

كما تمت الموافقة على تعيين مكتب بيكر تيلي وشركاه (Baker Tilly) كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019 والربع الأول من العام المالي 2020 وتحديد أتعابه. والموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس موسى العمران (عضو مستقل) في مجلس الإدارة اعتبارا من تاريخ 10-1-2019 وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 21-5-2021. والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وبين (شركة مطابع هلا) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لأعضاء مجلس الإدارة عادل الناصر وماجد العيسى والدكتور تركي بقشان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود طباعة علما بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (12.158.453) ريال خلال 2018 (دون شروط تفضيلية). والموافة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وبين (شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لأعضاء مجلس الإدارة عادل الناصر وماجد العيسى والدكتور تركي بقشان مصلحة غير مباشرة فيها وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علما بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (30.234.030) ريال خلال 2018 (دون شروط تفضيلية).

كما تم التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وبين (الشركة السعودية للطباعة والتغليف) والتي لأعضاء مجلس الإدارة عادل الناصر وماجد العيسى والدكتور تركي بقشان مصلحة غير مباشرة فيها وهذه التعاملات عبارة عن إعلانات بلغت قيمتها (99.225) ريال علما بأنه لا توجد أي تعاملات خلال العام 2018. (دون شروط تفضيلية). والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وبين (شركة المدارات للدعاية والاعلان) والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالرحمن الراشد حصة فيها (مصلحة غير مباشرة) وهي عبارة عن خدمات إعلانية وإعلامية علماً بأن إجمالي قيمة العقد قد بلغت ما يعادل (3.942.750) ريال كما أن إجمالي قيمة التعاملات بلغت (2.756.765) ريال خلال العام 2018. (دون شروط تفضيلية) والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وبين (شركة المدارات للدعاية والاعلان وشركاتها التابعة ميراج للأفلام) التي لعضو مجلس الإدارة عبدالرحمن الراشد حصة فيها (مصلحة غير مباشرة) وهي عبارة عن إنتاج أفلام وبرامج علما بأن إجمالي قيمة العقد قد بلغت ما يعادل (20.751.058) ريال كما أن إجمالي قيمة التعاملات بلغت (12.593.350) ريال منذ بداية 2019 (دون شروط تفضيلية).