أصول الشركات المملوكة للحكومة الصينية في بكين تتجاوز 723 مليار دولار

تجاوز إجمالي أصول الشركات المملوكة للدولة في العاصمة الصينية بكين 5 تريليونات يوان (حوالي 723 مليار دولار) بحلول نهاية 2018 طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم. وقالت لجنة الرقابة على الأصول المملوكة للدولة وإدارتها لحكومة بلدية بكين إن العاصمة حققت هدف 4.7 تريليون يوان من إجمالي أصول الشركات المملوكة للدولة بحلول عام 2020 قبل الموعد المقرر.

وفي الفترة من يناير إلى أبريل 2019 حققت الشركات المملوكة للدولة في بكين حوالي 496 مليار يوان من الإيرادات بزيادة 11.3% على أساس سنوي بأرباح 30 مليار يوان وهو ما يزيد بنسبة 23.8% على أساس سنوي وفقا لما ذكرته اللجنة. وأضافت اللجنة أن إيرادات التشغيل للشركات المملوكة للدولة في بكين وصلت إلى 6ر1 تريليون يوان في العام الماضي بأرباح 95 مليار يوان.