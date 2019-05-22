أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن عدم إلزام مستفيدي البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل "حافز" بإتمام المهام والزيارة الأسبوعية في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك وذلك ابتداء من يوم الأحد 21 رمضان الموافق 26 مايو وتستمر لمدة 14 يوما. وأكد "هدف" تقديم صرف إعانة الباحثين عن عمل "حافز" لتكون في 30 مايو الجاري بدلا من 5 يونيو المقبل.
- حافز : عدم الإلزام بالزيارة الأسبوعية خلال إجازة العيد .. وتقديم صرف الإعانة إلى 25 رمضان
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