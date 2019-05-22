النفط يتراجع بفعل زيادة المخزونات الأمريكية

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعدما أظهرت بيانات صناعية زيادة في مخزونات الخام الأمريكية إضافة إلى تعهد السعودية بالحفاظ على توازن الأسواق.
غير أن محللين قالوا إن أسواق النفط لا تزال في حالة من شح الإمدادات في ظل تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتصاعد التوتر السياسي في الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة 06:58 بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 39 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 71.79 دولار للبرميل.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو تموز 59 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 62.54 دولار للبرميل. وانقضى أجل عقد يونيو حزيران أمس الثلاثاء بالتسوية عند 62.99 دولار للبرميل بانخفاض 11 سنتا.
وقال معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 2.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 480.2 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها 599 ألف برميل.
وتعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية البيانات الرسمية لمخزونات النفط في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.
وخارج الولايات المتحدة، قالت السعودية اليوم الأربعاء إنها ملتزمة بالحفاظ على توازن واستدامة سوق النفط.
وإلى جانب العوامل الأساسية للسوق، يراقب تجار النفط التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
وتصاعدت هذه التوترات منذ أن أعاد ترمب فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية في محاولة لتكبيل اقتصاد إيران وإجبارها على وقف برنامجها النووي.
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