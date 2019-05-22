أسهم أوروبا تتراجع بفعل ضغوط مخاوف الحرب التجارية

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء في الوقت الذي ينتاب فيه المستثمرين القلق مجدد جراء استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما قدم انخفاض الجنيه الاسترليني الدعم لمؤشر الأسهم القيادية في لندن.

بحلول الساعة 07:08 بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بينما نزل المؤشر داكس الألماني الشديد التأثر بالقضايا التجارية 0.2 بالمئة.

وأُضيف تقرير بأن الولايات المتحدة تدرس فرض قيود على شركة مراقبة الفيديو الصينية هيكفيجن إلى قائمة التوترات بين الجانبين قبل قمة تُعقد في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 نحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الشهر الجاري، ويتجه صوب تسجيل أول تراجع شهري منذ بداية العام الحالي في الوقت الذي تهدد فيه التوترات بإلحاق الضرر بالنمو العالمي.

وانخفض قطاع السيارات 0.4 بالمئة وتراجعت أسهم الموارد الأساسية، التي من بين قائمة القطاعات المتضررة الرئيسية، 0.3 بالمئة.

لكن المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الزاخر بشركات التصدير تفوق في الأداء على المؤشرات المناظرة وارتفع 0.4 بالمئة مدعوما بانخفاض الجنيه الاسترليني مما يعزز الإيرادات الخارجية للشركات التي تركز على العمليات الدولية المدرجة عليه.

وانخفضت أسهم ماركس آند سبنسر ما يزيد عن خمسة بالمئة بعد أن أعلنت شركة البيع بالتجزئة عن ثالث انخفاض على التوالي في أرباح العام بالكامل، مما يظهر مصاعب أحدث محاولة لها لإحداث نقلة والتي استمرت عدة سنوات.