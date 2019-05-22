الأسهم السعودية تصعد 140 نقطة بدعم «المصارف» .. والقيمة السوقية تتخطى تريليوني ريال

عادت الأسهم السعودية إلى الربحية وأغلقت عند 8609 نقاط رابحة 140 نقطة بنسبة 1.66 في المائة، وارتفعت قيمتها السوقية لتتخطى تريليوني ريال بعدما ارتفعت 37 مليارا عن الجلسة السابقة. بينما زاد مؤشر "إم تي 30" 22 نقطة بنسبة 1.75 في المائة. وجاء الارتفاع بدعم من "المصارف" بقيادة سهم "الراجحي".

من المتوقع أن تسعى السوق إلى تجاوز المقاومة 8694 نقطة لاستعادة حاجز 9000 نقطة. ومع اقتراب الانضمام الفعلي لمؤشر MSCI في الأسبوع المقبل قد يتزايد الاهتمام الشرائي، ما يحسن من أداء المؤشر.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8468 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة عند 8609 نقاط رابحا 1.66 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق عند 8609 نقاط ارتفعت بنحو 140 نقطة بنسبة 1.66 في المائة. وتراجعت السيولة 27 في المائة بنحو مليار ريال لتصل إلى 2.9 مليار ريال، بمعدل 33 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 6 في المائة بنحو سبعة ملايين سهم متداول لتصل إلى 118 مليون سهم متداول، بمعدل 0.21 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 13 في المائة بنحو 13 ألف صفقة لتصل إلى 88 ألف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت ثلاثة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1.5 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.92 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 0.46 في المائة، بينما تصدر المتراجعة "الاتصالات" بنسبة 3 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنسبة 2.3 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 2.2 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 36 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 23 في المائة بقيمة 679 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 11 في المائة بقيمة 329 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "الباحة" بالنسبة القصوى ليغلق عند 18.04 ريال، يليه "أنعام القابضة" بنسبة 9 في المائة ليغلق عند 10.84 ريال، وحل ثالثا "متلايف" بنسبة 8.5 في المائة ليغلق عند 21.48 ريال. في المقابل تصدر المتراجعة "جرير" بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 171 ريالا، يليه "رعاية" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 48.90 ريال، وحل ثالثا "مجموعة السعودية" بنسبة 2.1 في المائة ليغلق عند 25.70 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 422 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 285 مليون ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بقيمة 268 مليون ريال.



*وحدة التقارير الاقتصادية