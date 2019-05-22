«نمو» ترتفع 1.5 % بتداولات قيمتها 1.2 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" 50 نقطة بنسبة 1.5 في المائة لتغلق عند 3368 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 12 في المائة إلى 1.2 مليون ريال، بمعدل 15 ألف ريال للصفقة الواحدة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 24 في المائة إلى 68 ألف سهم متداول، وبمعدل تدوير 0.41 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 20 صفقة لتصل إلى 77 صفقة. وتراجعت أربعة أسهم مقابل استقرار البقية. تصدر المتراجعة "ثوب الأصيل" بنسبة 4.5 في المائة ليغلق عند 25.40 ريال، يليه "أبومعطي" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 12.62 ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بنسبة 1.1 في المائة ليغلق عند 26 ريالا.

وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 474 ألف ريال، يليه "باعظيم" بقيمة 278 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 220 ألف ريال.