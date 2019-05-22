الملك لأمراء المناطق: اهتموا بمصالح المواطنين والمقيمين بما يحقق التنمية الشاملة

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراء المناطق بالاهتمام بمصالح المواطنين والمقيمين ومتابعة أحوالهم وتسهيل وتيسير أمورهم بما يحقق التنمية الشاملة ويخدم مصلحة الوطن والمواطن.

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء اليوم، أصحاب السمو أمراء المناطق بمناسبة اجتماعهم السنوي السادس والعشرين، وهم الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، و الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، و الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، و الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، و الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، و الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، و الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، و الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، و الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، و الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، و الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، و الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، و الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف. واطلع خادم الحرمين الشريفين خلال اللقاء على أبرز الموضوعات التي تناولها الاجتماع السادس والعشرون لأمراء المناطق.

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداوود.