واشنطن: نشر قوات في الشرق الأوسط حال دون هجمات إيرانية

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان اليوم الثلاثاء عقب إفادة للكونجرس بشأن التهديدات الإيرانية إن الولايات المتحدة حالت دون وقوع هجمات محتملة بنشرها قوات في الشرق الأوسط.

وأضاف للصحفيين في الكونجرس "لقد منعنا هجمات بإعادة نشر أصولنا-حلنا دون وقوع هجمات محتملة على القوات الأمريكية. تركيزنا الأكبر في هذه المرحلة هو منع سوء التقدير الإيراني".