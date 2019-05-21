تراجع مبيعات المساكن القائمة في أمريكا خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات اقتصادية، نشرت اليوم الثلاثاء، تراجعا ملموسا لمبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال أبريل الماضي على خلاف التوقعات.

وذكر "الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين" في الولايات المتحدة أن مبيعات المساكن القائمة تراجعت خلال أبريل الماضي بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق عليه إلى ما يعادل 5.19 مليون وحدة سنويا في حين كان متوسط تقديرات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يبلغ 5.35مليون وحدة سنويا.

كان معدل المبيعات خلال مارس الماضي 5.21 مليون وحدة سنويا وفقا للبيانات غير المعدلة، حيث تراجعت المبيعات في مارس الماضي بنسبة 4.9%.

في الوقت نفسه أشارت بيانات وزارة التجارة الأمريكية إلى أن المعروض في سوق العقارات من المساكن القائمة خلال أبريل الماضي يكفي لتلبية الطلب لمدة 4.2شهرا مقابل 3.8شهرا خلال مارس الماضي، بدون حساب المتغيرات الموسمية، في حين كان المعروض خلال الشهر الماضي يكفي لتغطية الطلب لمدة 4 أشهر عند وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، مقابل 4 أشهر أيضا خلال الشهر السابق.

وارتفع المعروض في السوق خلال الشهر الماضي بنسبة 9.6% إلى ما يعادل 1.83مليون مسكن سنويا.

وشكل المشترون الجدد 32% من إجمالي المبيعات خلال الشهر الماضي، وشكلت الصفقات التي تم سداد قيمتها نقدا 20% من الصفقات.

وأشار تقرير وزارة التجارة الأمريكية إلى ارتفاع متوسط أسعار المساكن القائمة خلال الشهر الماضي بنسبة 3.6% سنويا إلى 267.3ألف دولار للوحدة.

