"هواوي" تحض الاتحاد الاوروبي على التحرك بعدما أدرجها ترمب على اللائحة السوداء

دعا ممثل شركة هواوي في أوروبا الثلاثاء الاوروبيين الى التحرك قائلا إن عملاق الاتصالات الصيني وقع "ضحية هجمات" إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترمب .

وبعد إدراج هواوي على لائحة ترمب السوداء والذي دفع غوغل الى التخلي تدريجا عن تعاونها مع الشركة الصينية، دعا ابراهام ليو الممثل الرئيسي لهواوي لدى الاتحاد الاوروبي، الاخير الى التحرك وذلك خلال لقائه الصحافيين في بروكسل.

وقال في شأن القرار الأميركي "هذا ليس هجوما على هواوي فحسب وانما هجوم على النظام الليبرالي الذي يقوم على أساس قوانين. هذا أمر خطير". وأضاف "الآن، وصل الامر الى هواوي، غدا يمكن أن يحصل لاي شركة دولية اخرى".

ودعا الأوروبيين الى التحرك قائلا "هل يمكننا غض النظر عن مثل هذا التصرف؟ إذا قمنا بذلك فما ستكون العواقب المحتملة لمثل هذا التغاضي؟".

في موازاة ذلك وعد ليو بان تبذل هواوي جهودا اضافية لتبديد قلق الاوروبيين بخصوص مخاطر تجسس مفترض من جانب الشركة الصينية.

وقال "في هواوي، نتفهم قلق الحكومات الاوروبية في مجال الامن ونحن مستعدون للقيام بجهود اضافية".

وأكد انه "بسبب أهمية شبكة الجيل الخامس بصفتها رائدة في هذا القطاع، فان هواوي مستعدة لتوقيع اتفاقات عدم التجسس مع الحكومات والزبائن في كل الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي".

وفي اطار من الحرب التجارية والتنافس التكنولوجي بين بكين وواشنطن، قرر الرئيس دونالد ترمب الاسبوع الماضي منع تصدير منتجات تكنولوجية اميركية الى بعض الشركات معتبرا ان ذلك يشكل "خطرا" على الامن القومي.

ومنذ إدراج ترمب شركة هواوي على اللائحة السوداء، أعلنت شركة "جوجل" التي يشغّل نظامها "أندرويد" أكثرية الهواتف الذكية في العالم، أنها ستبدأ بوقف كل تعاملاتها مع المجموعة الصينية.

وقد لا تكون المجموعة الصينية بعد ذلك قادرة على الوصول إلى خدمات غوغل بما فيها البريد الإلكتروني "جي ميل" وخرائط "جوجل مابس".