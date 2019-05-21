منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي

خفضت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي، ودعت الحكومات إلى حل خلافاتها التجارية فيما يهدد التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة بخفض النمو الاقتصادي العالمي.

وقالت المنظمة إن "على الحكومات أن تتصرف بسرعة لإنعاش النمو الذي يفيد الجميع" فيما أعلنت مراجعة توقعاتها للنمو العالمي من 3,3% إلى 3,2% هذا العام.

وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا والتي تقدم المشورة لاقتصاد الدول المتقدمة "حلوا خلافاتكم من خلال زيادة التعاون الدولي وإصلاح النظام العالمي القائم على القوانين".

وأضافت "استثمروا في البنى التحتية والتحول الرقمي والمهارات التي تلبي تحديات الغد. في منطقة اليورو ادمجوا السياسات الهيكلية مع المالية لتحفيز النشاط" الاقتصادي.

ولم تأخذ توقعات المنظمة الجديدة في الحسبان التطور الأخير في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين. إلا أنها شملت ازدياد حالة الغموض الناجمة عن التوترات التجارية، بحسب مصدر في المنظمة.

ومع تبادل واشنطن وبكين الرسوم التجارية على السلع، حظر الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الشركات الأميركية اجراء أي تعاملات تجارية مع شركات اتصالات اجنبية قال إنها تهدد الأمن القومي الأميركي.