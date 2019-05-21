الأسهم الأمريكية تبدأ تداولاتها مرتفعة بفعل تخفيف قيود "هواوي"

بدأت الأسهم الأمريكية تداولاتها اليوم على ارتفاع ، مع صعود المؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 100 نقطة، حيث انتعش قطاع شركات التكنولوجيا بعد أن خففت واشنطن بشكل مؤقت القيود التجارية التي فرضتها الأسبوع الماضي على هواوي الصينية.

وصعد داو 102.44 نقطة بما يعادل 0.40 بالمئة ليصل إلى 25782.34 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 13.79 نقطة أو 0.49 بالمئة ليفتح عند 2854.02 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 63.19 نقطة أو 0.82 بالمئة مسجلا 7765.57 نقطة.