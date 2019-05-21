الإمارات تطلق نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" للكفاءات الاستثنائية

أعلنت دولة الإمارات اليوم إطلاق نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" للكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون. وقال الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن الدفعة الأولى من مستحقي "البطاقة الذهبية" عددهم 6800 مستثمر تبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء في الإمارات عبر حسابه في "تويتر" : "البطاقة الذهبية" ستمنح للمتميزين وللمواهب الاستثنائية ولكل من يساهم بإيجابية في قصة نجاح دولة الإمارات. نريدهم شركاء دائمين معنا في مسيرتنا. وجميع المقيمين في الامارات هم إخوة لنا وجزء من أسرتنا الكبيرة.