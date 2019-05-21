وزير الداخلية يرأس اجتماع أمراء المناطق السنوي السادس والعشرين

رأس الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في جدة اليوم، اجتماع أصحاب السمو أمراء المناطق السنوي السادس والعشرين.

وفي بداية الاجتماع، نقل الأمير عبدالعزيز بن سعود لأصحاب السمو أمراء المناطق تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، مؤكدًا على التوجيهات الكريمة التي تقضي بالمحافظة على الأمن وتيسير وتسهيل جميع أمور المواطنين أينما كانوا في مختلف أرجاء المملكة.

وبحث الاجتماع، الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وخدمة الوطن ورفعته ومن أبرزها: تفعيل دور مكاتب تحقيق الرؤية في إمارات المناطق، والدور التنموي لإمارة المنطقة، والتحديات والحلول المتعلقة بموضوع تنفيذ الأحكام الإدارية، وتطوير آلية رفع تقارير كفاية أداء الخدمات العامة بالمنطقة، وخطة التحول الإلكتروني لأعمال الإمارة لتتوافق مع برنامج التحول الوطني ومؤشرات الأداء المقررة، وحصر معايير تقديم الخدمات الحالي في المنطقة للوصول إلى معايير معتمدة وموحدة لقياس التنمية في المدن والمحافظات والمراكز.

واستعرض المجتمعون، تقاريراً دورية عن سير العمل والإنجازات المحققة، التي تستشرف رفع كفاءة الأداء، وتحقيق معدلات نمو في مختلف المجالات التي تدخل ضمن مهام واختصاصات وزارة الداخلية وإمارات المناطق.

كما استعرض المجتمعون، تقريراً عن التوصيات المنجزة والمنبثقة عن الاجتماعات السنوية السابقة.

وفي ختام الاجتماع توصل أصحاب السمو إلى عدد من القرارات والتوصيات التي تم رفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في إطار تقرير متكامل عن أعمال ونتائج هذا الاجتماع.