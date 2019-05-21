بولندية تنجب 6 توائم بصحة جيدة

أنجبت امرأة ستة توائم في مستشفى كراكوف الجامعي في جنوب بولندا أمس، في حالة هي الأولى من نوعها في البلد.

وقد جرت الولادة بعملية قيصرية في الأسبوع الـ29 من الحمل.

ويزن كل مولود من المواليد الستة، وهم أربع إناث وذكران، نحو كيلوجرام واحد. وقالت ناطقة باسم المستشفى لوكالة «فرانس برس»: "الأم التي هي دون الثلاثين من العمر وأولادها في حالة جيدة"، متعهدة بتقديم مزيد من المعلومات في هذا الصدد لاحقا.

وبحسب أطباء مستشفى كراكوف، تعد ولادة ستة توائم حالة نادرة جدا، وتحدث ولادة من هذا النوع مرة واحدة من أصل 4.7 مليار عملية إنجاب.

وقال الطبيب ريتشارد لاوترباخ إن "المواليد وضعوا في حاضنات داخل المستشفى … والأم نشطة جدا وسعيدة والبسمة على وجهها"، وكان الأطباء يتوقعون ولادة خمسة أطفال وفوجئوا بالمولود السادس.

وقدم الرئيس البولندي أندريه دودا التهاني للوالدين، مغردا "هي الحالة الأولى من نوعها في بولندا".