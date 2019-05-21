«مانجا للإنتاج» تطلق أول أفلامها السينمائية في مهرجان كان

أعلنت شركة "مانجا" للإنتاج، المتخصصة في مجال الرسوم المتحركة، التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، عن المقطع الدعائي لأول أفلامها السينمائية فيلم "الرحلة"، الذي سيكون من إخراج المخرج العالمي شيزونو كوبون، حيث كشفت عن أبرز تفاصيل العمل السينمائي، وذلك خلال مهرجان كان للأفلام 2019.

ويعد الفيلم السينمائي إحدى ثمار التعاون المشترك بين شركة مانجا للإنتاج وشركة توئي أنيميشن العريقة في اليابان، الذي بدأته الشركتان في نوفمبر 2017، إذ ألفت "مانجا للإنتاج" الفكرة والمفهوم الأساسي للفيلم بهدف تقديم ونشر الحضارات القديمة في الجزيرة العربية والشرق الأوسط في قالب جذاب وعالي الجودة من الرسوم المتحركة الموجهة؛ لإثراء وإمتاع الأطفال والعائلات حول العالم بمحتوى ممتد وخالد للأجيال القادمة. ومن المخطط أن يتم إطلاق الفيلم العام المقبل 2020. ويجري العمل على إنتاج الرسوم المتحركة في كل من الرياض وطوكيو، ولا سيما أن لدى شركة مانجا للإنتاج قسمين بكلتا العاصمتين، فيما يعمل على هذا المشروع كل من فريق مانجا وتوئي أنيميشن، وسيستغرق الفيلم ما يقرب العامين والنصف، وعليه يعمل فريق إنتاج ضخم يضم أكثر من 330 شخصا. ومن أبرز العاملين في هذا الفيلم مصمم الشخصيات تيتسورو إيواموتو رسام ومصمم لعبة "فينيكس رايت: ايس اتورني" الشهيرة، وكذلك الموسيقار العالمي كاورو وادا، ملحن مسلسل "إينوياشا" وهزيم الرعد، الذي يشارك في صناعة ألحان هذا الفيلم الملحمي.