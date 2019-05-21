السفير الأمريكي يؤكد أهمية التبادل الثقافي والتعليمي مع السعودية

أكد جون أبي زيد السفير الأمريكي لدى السعودية أهمية التبادل الثقافي والتعليمي بين البلدين، منوها بمتانة العلاقات المشتركة بين الولايات المتحدة والسعودية.
جاء ذلك خلال تناوله الإفطار مع أكثر من 100 شاب وشابة سعوديين من خريجي برامج التبادل الثقافي التي ترعاها الحكومة الأمريكية، وشاركهم خلال اللقاء رؤيته المشتركة للمستقبل الباهر الذي ينتظر العلاقات الثنائية، مؤكدا ما يجمع السعودية وأمريكا من تاريخ طويل من التعاون المشترك.
وتعمل بعثة الولايات المتحدة في السعودية على تطوير وتنفيذ مجموعة واسعة من برامج التبادل الأكاديمي والثقافي لتشجيع الأمريكيين والسعوديين على التعلم من بعضهم بعضا.
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