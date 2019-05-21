ترمب: إيران ستواجه "قوة هائلة" إن هي تحركت ضد أمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن إيران ستواجه "قوة هائلة" إن هي حاولت فعل أي شيء ضد مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مضيفا أنها أبدت عدائية شديدة تجاه واشنطن.
وأضاف ترامب في حديث للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض لحضور فعالية في بنسلفانيا أنه لا يزال مستعدا لإجراء محادثات مع إيران "عندما يكونون مستعدين".
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