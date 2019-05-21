الحقيل: دعم القيادة لـ «جود الإسكان» يجسد روح التكافل الاجتماعي

رفع ماجد الحقيل وزير الإسكان الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، على دعمهما السخي لمنصة جود الإسكان بـ150 مليون ريال لتوفير الحلول السكنية للأسر الأشد حاجة.

وقال الحقيل: "إن هذا الدعم الكبير يجسد روح التكافل الاجتماعي للمشاركة في استدامة العطاء الخيري الإسكاني تجاه أهالينا من الأسر الأشد حاجة، وتعزيز المشاركة المجتمعية أفرادا ومؤسسات، والتكامل فيما بينهم لتحقيق المواطنة المسؤولة تجاه وطننا الغالي، كما يسهم في رفع قدرات القطاع الثالث (غير الربحي) ورفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 5 في المائة بنهاية 2030 وفقا لـ(رؤية المملكة 2030)".

وأضاف "أن الدعم الذي حظيت به منصة جود الإسكان يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بدعم آفاق جديدة تساعد على استدامة العطاء الخيري الإسكاني، حيث تعد (المنصة) نموذجا لتحقيق المساهمة الفعالة من الأفراد والمؤسسات للتكامل فيما بينهم والمشاركة في تنمية الوطن، وتعزيز ثقافة العمل الخيري المثمر". وأكد أن أهمية إطلاق منصة جود الإسكان تبرز في كونها تحوكم وتسهل عمليات الدعم بشكل إلكتروني، حيث يتم التحقق من بيانات المستفيدين، والتأكد من صحتها حتى يصل الدعم إلى المستحقين، بحيث تسعى هذه المنصة لمعالجة التحديات وحوكمة المساهمات من خلالها، وذلك لتحقيق أعلى درجات التكامل والتكافل بين أفراد المجتمع ورفع كفاءة الإنفاق الخيري، لضمان ذهاب المساهمات لمستحقيها لتعظيم المنفعة لهم.

وأشار إلى أن هذه المنصة فرصة للجميع، أفرادا ومؤسسات، للمساهمة في توفير الحلول السكنية لأهالينا من الأسر الأشد حاجة واستدامة العطاء الخيري الإسكاني، مؤكدا أن هذا ما عرف عنا مجتمعا سعوديا معطاء دائما للخير من منبع عمق المبادئ الإسلامية والقيم العربية الأصيلة.