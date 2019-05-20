"أمازون" تحصل على حق استخدام اسم نطاق إنترنت "دوت أمازون"

حصلت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة "أمازون" على حق امتلاك اسم نطاق "دوت أمازون"، في مواجهة دول أمريكا اللاتينية التي كانت تطالب بحقها في امتلاك اسم النطاق "دوت أمازون" باعتباره اسم النطاق الجغرافي الذي توجد فيه هذه الدول.

يذكر أن النزاع حول الحق في استخدام هذا الاسم مستمر منذ عدة سنوات بين الشركة الأمريكية العملاقة وعدة حكومات في أمريكا اللاتينية، بعد أن تقدمت "أمازون" بطلب لتسجيل هذا النطاق باسمها في .2012

يذكر أن قرار "مؤسسة الإنترنت للأرقام والأسماء المخصصة" (آيكان) وهي منظمة غير هادفة للربح تنظم استخدام اسماء نطاقات الإنترنت في العالم، سيكون متاحا للاعتراض عليه لمدة 30 يوما وبعدها يصبح نهائيا.

في الوقت نفسه فإن قرار "آيكان" يتضمن مجموعة من المحاذير منها عدم أحقية "أمازون" في استخدام الاسماء التي تمثل أهمية أو معروفة بالنسبة لثقافة وتراث منطقة الأمازون.

في الوقت نفسه، فإنه سيتم منح الدول الأعضاء في منظمة اتفاقية تعاون منطقة الأمازون الحق في استخدام 9 اسماء نطاقات مرتبطة باسم "دوت أمازون".