"وول ستريت" تغلق منخفضة مع تأثر أسهم التكنولوجيا بقيود "هواوي"

تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين في ظل القيود التي فرضها البيت الأبيض على شركة معدات الاتصالات الصينية هواوي تكنولوجيز، والتي ضغطت على قطاع التكنولوجيا وأثارت مخاوف من أن تؤجج هذه الخطوة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 84.24 نقطة أو 0.33 بالمئة إلى 25679.76 نقطة.

ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 19.44 نقطة أو 0.68 بالمئة إلى 2840.09 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 113.91 نقطة أو 1.46 بالمئة إلى 7702.38 نقطة.

