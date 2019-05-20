البورصة المصرية تخسر 7.7 مليار جنيه وتراجع جماعي لمؤشراتها

واصلت مؤشرات البورصة تراجعها لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7.7 مليار جنيه ليصل إلى 733.7 مليار جنيه عند إغلاق اليوم بعد تداولات بلغت نحو 411.2 مليون جنيه.
وهبط مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بما نسبته 1.05% ليغلق عند مستوى 13379.46 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 599.42 نقطة، وانخفض مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا الذي نحو 0.54% ليغلق عند 1518.91 نقطة. وفي ختام التعاملات تراجعت أسعار أسهم 92 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 22 شركة، وحافظت 42 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.
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