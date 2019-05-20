اتحاد الصناعات الألمانية: اقتصاد شرق ألمانيا حقق مكاسب هائلة منذ توحيد شطري البلاد

كشف اتحاد الصناعات الألمانية عن تحقيق اقتصاد شرق ألمانيا مكاسب هائلة منذ توحيد شطري البلاد عام .1990

وقال نائب المدير التنفيذي للاتحاد، هولجر لوش، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية قبيل بدء المنتدى الاقتصادي لشرق ألمانيا في مدينة باد زاروف بولاية براندنبورج اليوم: "عقب توحيد شطري البلاد، كان الناتج المحلي الإجمالي للفرد في شرق ألمانيا يوازي ثلث الناتج المحلي الإجمالي في غرب البلاد، بينما أصبح يعادل الآن نحو 75%".

وأضاف لوش: "دخل الفرد زاد لأكثر من الضعف، كما تضاعفت الإنتاجية بواقع أربع مرات".

وذكر لوش أن شرق ألمانيا أحرز نجاحا فوق المتوسط في تجهيزات البنية التحتية، وجودة السكن وحماية البيئة.

ومن المقرر أن يناقش ممثلون عن الأوساط السياسية والاقتصادية في باد زاروف على مدار يومين التطلعات المستقبلية لشرق ألمانيا.