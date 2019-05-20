"جوجل": التطبيقات ستظل تعمل على أجهزة "هواوي"

أعلنت شركة جوجل أن خدماتها ستواصل العمل على أجهزة هواوي، وذلك وسط قيود فرضتها الإدارة الأمريكية على شركات التكنولوجيا التي تعمل مع شركة الاتصالات الصينية العملاقة.

وأعلن نظام تشغيل "أندرويد" التابع لجوجل اليوم الاثنين :"نطمئنكم بأنه بينما نلتزم بمتطلبات الإدارة الأمريكية، فإن خدمات مثل /جوجل بلاي/ والأمن من /جوجل بلاي بروتكت/ ستظل تعمل على أجهزة هواوي الموجودة لديكم".

وكانت تقارير ذكرت أن جوجل وغيرها من الشركات الأمريكية ستوقف التعاون مع هواوي نتيجة للتدابير الأمريكية الجديدة ضد الشركة الصينية.

وتتهم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هواوي بأنها تساعد بكين في التجسس على دول أخرى من خلال شبكة الاتصالات المتنامية للشركة.

ووقع ترامب الأربعاء الماضي أمرا تنفيذيا يخول وزارة التجارة منع الشركات الأمريكية من التعامل مع موردين أجانب بعينهم، وهي الخطوة التي يُنظر إليها على أنها تأتي ضمن مساع أكبر لإبقاء هواوي خارج السوق الأمريكية.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن شركة جوجل ومصنّعي الرقائق الإلكترونية في الولايات المتحدة، ومن بينهم إنتل وكوالكوم وبرودكوم ، قد جمدوا توريد البرمجيات والمكونات الأساسية لهواوي.

وأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم أن الصين تدعم شركاتها وأنها "ستتسلح بسلاح القانون وستدافع عن حقوقها المشروعة".