خبراء الاقتصاد في أمريكا وأوروبا ينظرون بريبة للاستثمارات الصينية

كشف استطلاع للرأي أن الاستثمارات المباشرة من الصين تثير ريبة خبراء الاقتصاد في أوروبا والولايات المتحدة أكثر من الاستثمارات القادمة من دول أخرى.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "إيفو" الألماني" للبحوث الاقتصادية وشمل 1012 خبيرا في 81 دولة، أن تقييم ثلثي الخبراء المستطلع آراؤهم في الاتحاد الأوروبي للاستثمارات الصينية جاء سلبيا بصورة أكبر على نحو بسيط أو واضح مقارنة باستثمارات الدول الأخرى، وبلغت نسبة التقييم السلبي للخبراء في الولايات المتحدة بالنسبة للاستثمارات الصينية 78%.

وبوجه عام كان التقييم السلبي للاستثمارات الصينية هو السائد في حوالي ثلاثة أرباع الدول التي شملها الاستطلاع.

وعزا الخبراء المستطلع آراؤهم تقييمهم السلبي إلى مخاوف من تسرب التكنولوجيا ونفوذ الحكومة الصينية.

تجدر الإشارة إلى أن معهد "إيفو" يستطلع في إطار "مسح الاقتصاد الاعالمي" الربع سنوي آراء علماء، وخبراء اقتصاديين في بنوك، وخبراء آخرين. وشمل الاستطلاع في أوروبا 218 خبيرا.