القدية تعين خبيرا في الشرق الأوسط رئيساً للتطوير

أعلنت شركة القدية للاستثمار عن تعيين كريم شما كرئيس للتطوير. وبدأ شما مسيرته المهنية، التي امتدت على مدى خمسة وثلاثين عاماً، والتي قضى الكثير منها في دول مجلس التعاون الخليجي، من العاصمة ، الرياض. حيث أمضى عدة سنوات كمهندس يعمل على تطوير شبكة الطرق الدائرية، بما فيها إنشاء عدد من الجسور والأنفاق. وبعدها تنقل في عمله بين كل من البحرين والإمارات والمملكة المتحدة.

وصرح شما قائلاً: "أمضيت السنوات الأولى من حياتي المهنية في المملكة، حيث عملت على تطوير البنية التحتية الرئيسة خلال مرحلة نمو وتطور البلد. إن عودتي إلى الرياض لبناء هذا المشروع الاستثنائي، تعتبر فرصة كبيرة بالنسبة لي، وأنا محظوظ جداً لأن يكون لي دور في بناء مشروع القدية الذي سيثري حياة السكان. أتطلع بشوق إلى العمل مع فريق القدية الموهوب لبناء وجهة منقطعة النظير."