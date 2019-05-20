المدخنون المصابون بجلطة يواجهون خطرا وشيكا

خلصت دراسة صينية إلى أن المدخنين الذين أصيبوا بجلطة من قبل، معرضين بشكل كبير للإصابة بأخرى، في حال لم يقلعوا عن هذه العادة أو قللوا منها. وربطت العديد من الدراسات منذ وقت طويل بين التدخين وزيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومنها النوبات القلبية والجلطات بحسب سكاي نيوز . لكن الدراسة الجديدة تسلط الضوء على تأثير التدخين على احتمال الإصابة بجلطة أخرى لمن أصيبوا بها بالفعل.
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