«الألم والمجد» يعيد ألمودوبار للعمل مع كروز وبانديراس في مهرجان كان

أعاد فيلم "الألم والمجد" للمخرج الإسباني بيدرو ألمودوبار، الممثلة بينيلوبي كروز والممثل أنطونيو بانديراس للعمل معا في أحدث إنتاج سينمائي جذب أبطاله الأضواء في مهرجان كان السينمائي، وفقا لـ"الألمانية".

وتألقت الممثلة بينيلوبي كروز والممثل أنطونيو بانديراس، اللذان سبق لهما العمل معا في أفلام للمخرج بيدرو ألمودوبار، على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي أمس الأول حيث يحضران أحدث أفلام المخرج الإسباني، الذي ينافس في المسابقة الرسمية. وبرزت كروز بملابسها المزركشة باللونين الأبيض والأزرق في العرض العالمي الأول لفيلم "الألم والمجد" (بين أند جلوري) إلى جانب بانديراس وألمودوبار، الذي ارتدى سترة سوداء ونظارات شمسية.

ويجسد بانديراس في الفيلم، وهو سيرة ذاتية، دور مخرج معذب يتأمل طفولته وعلاقاته الرومانسية ومسيرته المهنية بينما تلعب كروز دور أمه في شبابه، ويقول ألمودوبار لتلفزيون كانال أثناء توجهه إلى عرض الفيلم "سكبت الكثير من نفسي في هذا الفيلم"، لكن بمجرد أن تبدأ الكتابة، فلا بد أن يستحوذ عليك الخيال". وسبق أن ترأس ألمودوبار لجنة التحكيم خلال دورة المهرجان عام 2017، وعرض الفيلم، الذي لاقى استحسان النقاد، بالفعل في إسبانيا، فيما تستمر الدورة الحالية من مهرجان كان حتى 25 أيار (مايو).

وساهمت أفلام ألمودوبار في إطلاق كروز وبانديراس نحو النجومية، بينما فاز المخرج بجائزتي أوسكار لأفضل فيلم أجنبي عن فيلمه "كل شيء عن أمي" (أول أباوت ماي ماذر) في عام 2000 ولأفضل سيناريو أصلي عن فيلم "تحدث معها" (توك تو هير) في 2003 لكنه لم يفز قط بالسعفة الذهبية في كان.