مع 5 إشعارات من نيكولاي .. الأهلي لم يستجب

أوضحت مصادر مقربة من الروماني نيكولاي ستانسيو لاعب فريق الأهلي لكرة القدم، أن اللاعب لم يتسلم رواتب خمسة أشهر، ما دعاه إلى المغادرة إلى بلاده والمطالبة بفسخ عقده من طرفه، كونه يحق له ذلك وفق بنود العقد، حال تأخر تسلم رواتبه أكثر من ثلاثة أشهر وهو ما حدث.

وكان نيكولاي قد غادر إلى بلاده صبيحة الخميس الماضي أي قبل نزال الاتفاق 5/ 0 في الجولة الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، مطالبا بفسخ عقده والرحيل من الأهلي، لعدم تسلم رواتبه.

وأضافت المصادر نفسها، أن وكيلة أعمال نيكولاي، إضافة إلى المحامي القانوني تواصلا مع إدارة الأهلي، حيث أرسلا خمسة إشعارات آخرها في 15 من الشهر الجاري، للمطالبة بسداد الرواتب المتأخرة وحصة وكيلته نفسها بجانب حصة ناديه السابق سبارتا براج التشيكي، لكن لم يجدا أي تجاوب.

وأشارت إلى أن إدارة الأهلي، تحركت بعد ثلاثة أيام أي بعد الـ18 من الشهر الجاري، وأودعت رواتب اللاعب المتأخرة، وقالت: "إدارة الأهلي تحركت بعد فوات الأوان وبعد أن غادر نيكولاي إلى بلاده وفسخ عقده، وأنها طلبت من وكيلة أعماله الجلوس على طاولة النقاش حول مصير اللاعب للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف".

يذكر أن إدارة الأهلي أصدرت بيانا أكدت فيه أنها سلمت اللاعب كل مستحقاته وقالت: "بالإشارة إلى ما تم تداوله بشأن نيكولاي، فإن إدارة الأهلي تود التأكيد للجماهير على أن اللاعب تسلم رواتبه المتأخرة كافة في وقت سابق، ولا يوجد للاعب أي راتب متأخر"، مشيرة إلى أنها كلفت محاميا دوليا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحفظ حقوق النادي.