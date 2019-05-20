الباشا للحزم: «الميدان يا حميدان»

لا يجد فوزي الباشا رئيس نادي الخليج وجود عقبات أمام فريقه لتجاوز مضيفه الحزم غدا في ذهاب ملحق الصعود والهبوط ضمن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقال "الحزم نعرفه جيدا ويعرفنا كذلك، مع تغيير وجود العناصر الأجنبية في فريقه بشكل أكبر عن آخر مواجهة جمعتنا به، لكن هذا الأمر لا يقلقنا".

وأعلن الباشا التحدي قبل اللقاء، مؤكدا ثقته بفريقه وأفراد أجهزته الإدارية والفنية، وقال "نحن جاهزون، وكما يقولون الميدان يا حميدان"، مضيفا "لدينا فريق مميز، منظم، لدينا طموح يفوق السحاب، لا يوجد لدينا مشكلة أنهم بعدد ثمانية محترفين أجانب ولا نلوم الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولن نخاطبه من أجل السماح بنصف العدد، نثق بلاعبينا رغم أن العنصر الأجنبي منح الحزم تفوق، وغير صورته في آخر مواجهة جمعتنا به قبل موسم في دوري الأولى".

وعن المكافآت وماذا تم رصده، أوضح الباشا "نعم لدينا مكافآت مجزية للاعبين، لكن تعودنا عدم كشفها، بالتأكيد لن تكون مثل مكافآت الأندية الكبيرة في الدوري السعودي للمحترفين لكنها مقنعة، إضافة إلى أن رغبة اللاعبين في العودة لدوري الأضواء ستسهم في تحقيق الهدف".

وزاد "الحظوظ بالنسبة لنا متساوية جدا، 50 في المائة لكل فريق، إضافة إلى معرفتنا جيدا بمعلب الحزم، آخر مواجهتين على أرضهم لم نخسرهما، نريد من اللقاء الأول الخروج بأقل الخسائر، وتحقيق نتيجة مريحة لنا في لقاء الإياب على أرضنا وبين جماهيرنا".

ورفض الباشا الحديث عن الطواقم التحكيمية المنتظر تكليفها، وقال "نثق بالاتحاد السعودي وفي لجنة الحكام واختياراتها وهذا الموضوع لا نريد الحديث عنه، لدينا عمل مهم جدا وهو تجهيز الفريق لهاتين المباراتين المهمتين والمصيريتين". وأشار إلى أنهم طلبوا من اتحاد القدم السعودي، نقل مباراة إياب ملحق الصعود من الدمام إلى سيهات، مشيرا إلى أنهم قد تلقوا استجابة إيجابية من مبدأ تكافؤ الفرص وبالتالي في انتظار الإعلان الرسمي، حيث أن الحزم سيحظى بميزة اللعب على ملعبه في الرس في الذهاب وبالتالي من حق الخليج أن يحظى بذات الفرصة بأن يلعب على ملعبه في سيهات.