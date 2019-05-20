ابتكار «لصقه ذكية» تقي من البرد والحر

اخترع علماء في الولايات المتحدة صفيحة ذكية يتم وضعها على الجلد، تهدف إلى إبقاء جسم الإنسان في درجة حرارة مثالية، كي لا يشعر بالبرد أو الحر.
ووفقا لما نقله موقع "تيك إكسبلور" أمس، فإن الصفيحة من اختراع علماء ينتمون لجامعة كاليفورنيا في سان دييجو، مشيرا إلى أن الهدف منها هو تبريد أو تدفئة جسمك، لإبقائه في درجة الحرارة المثالية.
ويعمل الجهاز، الذي تبلغ مساحته خمسة سنتيمترات مربعة، مثل منظم الحرارة في الجسم، ويمكن استخدامه في المنزل أو العمل أو أثناء التنقل، وفي أي فترة من اليوم.
ويقول الفريق الأمريكي إن الجهاز، المدعوم ببطارية مرنة وقابلة للطي، سيساعد على توفير الطاقة التي تحتاج إليها أجهزة التكييف والتدفئة للعمل.
وذكر البروفيسور رينكون تشن، قائد المشروع: "هذا النوع من الأجهزة يمكن أن يحسن درجة الحرارة، سواء كان الطقس حارا أو باردا". من جانبها، قالت الدكتورة ساهنكي هونج، التي شاركت في البحث العلمي: "إن الصفيحة الصغيرة التي قد تضعها تحت ملابسك أو فوقها، تقوم بتبريد أو تدفئة كل أنحاء جسمك، مثل الظهر والرقبة والقدمين والذراعين، في وقت قصير".
وخلال مراحل ابتكار الجهاز، قام العلماء بتركيبه في شريط يلبس على المعصم، ووجدوا أنه نجح في غضون دقيقتين في خفض درجة حرارة الجسم وإبقائها منخفضة، وحمايته من الشعور بالحر.
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