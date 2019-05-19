تأهيل 3 مساجد تاريخية بحائل ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية

حظيت ثلاثة مساجد في منطقة حائل بالانضمام للمرحلة الأولى من مشروع الأمير " محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية " بالمملكة ضمن 30 مسجداً تاريخياً في 10 مناطق بالمملكة بتكلفة إجمالية للمرحلة الأولى تبلغ أكثر من 50 مليون ريال تشرف عليها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة في برنامج " أعمار المساجد التاريخية " بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد.

واستهدفت المرحلة الأولى في مساجد منطقة حائل " مسجد الجراد " بحي مغيضه بمدينة حائل و" مسجد قفار " بقرية قفار و" مسجد الجلعود " بمحافظة سميراء بتكلفة إجمالية بلغت 6,211,000 ريال.

ووقف وكالة الأنباء السعودية في حائل ميدانياً على هذه المساجد، لتسلط الضوء على مكانتها التاريخية حيث يعد مسجد " الجراد " من أقدم مساجد بلدة مغيضه التاريخية ويعود تاريخ إنشاء المسجد إلى عام 1279هـ وتم ترميمه عام 1382هـ وظلت الصلاة تقام في المسجد حتى عام 1412هـ ومن أبرز أئمة المسجد عبدالعزيز رشيد الجميل وسالم ناصر الجميل وعبدالله هلال الجميل.

ويتميز مسجد الجراد بطرازه الطيني والحجري، وبسقفه الخشبي الممزوج بالأثل وسعف النخيل وتبلغ مساحته 450م2 ويتسع لـ 192 مصلي، ويتكون من المصلى الذي يقع في الجزء الأوسط من المسجد بمساحة 90م2، والخلوة وهي موقع للصلاة تحت الأرض تقع في الجزء الجنوبي من المسجد بمساحة 102م2 بالإضافة إلى السرحة وهي المساحة المكشوفة التي تقع شمال المسجد بمساحة 212م2، علاوة على مدخلين يقعان في الواجهتين الشمالية والجنوبية.

ويأتي ضمن القائمة المشمولة بالتطوير" مسجد قفار" في قرية قفار الذي يعود تاريخ إنشائه إلى النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري في الفترة ما بين عامي ( 1334هـ 1335هـ ) حيث أسست المسجد رقية بنت عبدالله بعد وفاة زوجها وقد تم ترميم المسجد عام 1385هـ كما هو مدون على عمود المحراب، وكانت تقام فيه صلاة الجمعة حيث كان يأتيه الناس من القرى المجاورة للصلاة فيه.

ويتميز "مسجد قفار" ببنائه من الطين والحجر والسقف الخشبي من الأثل وسعف النخيل، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 638م2 ويتسع لنحو 500 مصلي ويتكون المسجد من " المصلى " ويقع في جنوب المسجد بمساحة 175م2 و" السرحة " وهي الساحة المكشوفة وتقع في الجهة الشمالية من المسجد بمساحة300م2 بداخلها مصلى حديث بمساحة 178م2.

كما تقع " الخلوة " الأرضية أسفل المصلى بمساحة 126م2 وللمسجد مأذنة مستطيلة الشكل يبلغ ارتفاعها نحو 8م2 من سطح الأرض بالإضافة إلى مستودعان يقعان جنوب شرق المسجد.

وتم بناء مصلى حديث داخل سرحة المسجد في عام 1412هـ تقام فيه الصلاة في الوقت الحالي وصلاة الجمعة ومن أبرز أئمة المسجد راشد السلامي وسليمان راشد السلامي ومحمد عيسى الخريص وعبدالله ناصر الغيثي ويؤم المسجد حالياً عبدالمحسن عبدالعزيز الخوير .

وفي محافظة سميراء التي تقع في الجنوب الشرقي من مدينة حائل على بعد 120 كلم يأتي مسجد " الجلعود التاريخي" الذي يعد من أقدم المساجد في المحافظة ويعد محطة من محطات طريق الحج المكي الكوفي ويعود تاريخ إنشائه إلى عام 1175هـ .

وبني "مسجد الجلعود" من الطين والحجر وسقفه من خشب الأثل وسعف النخيل وتبلغ مساحته 227م2، ويتسع إلى 120 مصلي ويتكون من المصلى بمساحة 80م2 وساحة تقع بمنتصف المسجد بمساحة 53م2 بالإضافة إلى الخلوة التي تقع غرب المسجد بمساحة 54م2 وكانت تقام في المسجد صلاة الجمعة ويأتي الناس إلى المسجد من المناطق المجاورة للصلاة فيه، في حين أعيد بناء المسجد عام 1347هـ .

وأوضح رئيس قسم التراث العمراني بفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل المهندس أحمد بن رجاء الجنفاوي الشمري في حديث لـ "واس" أن فرع الهيئة بالمنطقة قام بعمل المخططات والمواصفات الفنية وطرح المشاريع والأشراف على مراحل تنفيذ المساجد المستهدفة فيما تقوم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد الشريك الأساسي بالمشروع في مرحلة ما بعد الترميم بتأثيث المسجد بالمفروشات والمكيفات وتوزيع المصاحف والأشراف على التشغيل والصيانة بشكل عام.

وأكد أن التوجيهات أقرت تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في موعدها المحدد، وأن يكون التنفيذ بأعلى مستوى من الجودة.