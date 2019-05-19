"التعمير" تودع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين

أعلنت شركة الرياض للتعمير عن الإنتهاء من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة راس مال الشركة بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في 2/5/2019م وذلك على النحو التالي:

تاريخ الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم 1440-09-08 الموافق 2019-05-13

عدد الاسهم المباعة 6654

المبلغ العائد من عملية بيع كسور الاسهم 93,421.13

متوسط سعر البيع لكل سهم 14.06

تاريخ ايداع مبالغ بيع كسور الاسهم في حسابات المساهمين المستحقين 1440-09-23 الموافق 2019-05-28

اسم وطريقة الاتصال بالجهة المسؤولة عن توزيع المبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم تعلن الشركة أنه سيتم الصرف اعتبارا من يوم الثلاثاء 23/9/1440هـ الموافق 28/5/2019م عن طريق مصرف الراجحي وكافة فروعه داخل المملكة على النحو التالي :

1- المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية المربوطة بحسابات بنكية سيتم إيداع الأرباح المستحقة لهم في حساباتهم لدى البنوك التي يتعاملون معها.

2- المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية الغير مربوطة بحسابات بنكية وكذلك المساهمون من حملة الشهادات عليهم مراجعة أحد فروع مصرف الراجحي داخل المملكة مصطحبين معهم ما يثبت أحقيتهم لاستلام الأرباح.

وتهيب الشركة بمساهميها الكرام الذين لم يستلموا أرباحهم عن السنوات الماضية مراجعة مصرف الراجحي والبنك العربي الوطني مصطحبين معهم ما يثبت أحقيتهم بتلك الارباح , وبالنسبة لملاك الشهادات نأمل منهم فتح محفظة استثمارية لدى أحد البنوك وإيداع شهاداتهم عن طريق شركة مركز إيداع الأوراق المالية حتى يتمكنوا من استلام أرباحهم. وللاستفسار يرجى الاتصال على الرقم المجاني (8001160014 أو الرقم 0114110333 تحويله 456).