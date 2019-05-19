الصين تشهد ارتفاع مبيعات السيارات المستعملة

ارتفع حجم مبيعات السيارات المستعملة في الصين بنسبة 4.3 بالمائة على أساس سنوي في إبريل الماضي، حسبما أفادت الجمعية الصينية لتجار السيارات.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد عن الجمعية قولها في تقرير عن تحليل السوق أن الوتيرة ارتفعت باطراد خلال الأشهر الأربعة الماضية، حيث ارتفعت من 3.42 بالمائة في مارس و 1.68 بالمائة في شباط/فبراير الماضي. وتم تداول أكثر من 2ر1 مليون سيارة مستعملة في الصين خلال الشهر الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 5. 74 مليار يوان

وقالت الجمعية إن مبيعات أنواع مختلفة من السيارات المستعملة انخفضت بشكل طفيف في نيسان/أبريل على أساس شهري، غير أنها سجلت زيادة عن العام السابق.