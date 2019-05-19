تطبيق المحادثة "لاين" يضيف خاصية حذف للرسائل آليا على طريقة "سناب شات"

أصبح تطبيق المحادثة الفورية الياباني الشهير "لاين" أحدث التطبيقات التي تستنسخ خاصية الحذف التلقائي للرسائل على طريقة تطبيق التواصل الاجتماعي الشهيرة "سناب شات".

وذكرت شركة "لاين" التي تدير التطبيق أنها أضافت خاصية حذف المشاركات بعد 24 ساعة من نشرها. وقد تم توفير الخاصية الجديدة للمستخدمين وهي تشبه خاصية حذف الرسائل في تطبيقات "سناب" و"إنستجرام" وغيرها التي تتيح خيار تحديد فترة بقاء أي رسالة ثم حذفها آليا.

ونقل موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن شركة "لاين" القول إنه "مع حذف المشاركات بعد 24 ساعة، لن تكون هناك حاجة إلى القلق من زيادة عدد المشاركات عن الحدود المطلوبة أو استمرار مشاركات معينة على حساب المستخدم .. القصص تسمح للأصدقاء بمعرفة المعلومات الفورية على يوميات (تايم لاين) المتاحة في نفس اللحظة".

يذكر أن تطبيق "سناب شات" كان رائدا في خاصية التدمير الذاتي للرسائل والتي تؤدي إلى حذف المراسلات بعد فترة زمنية قصيرة، وبعد ذلك انتشر استخدام هذه الخاصية في أغلب تطبيقات المحادثة الفورية والتواصل الاجتماعي.

وقد أضافت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" هذه الخاصية إلى تطبيقات المحادثة الفورية التابعة لها وهي "مسنجر" و"إنستجرام" و"واتس آب" أشهر تطبيق محادثة في العالم والذي يخدم أكثر من 5ر1 مليار مستخدم شهريا.

وتقول "فيسبوك" إن حوالي 500 مليون شخص يستخدمون قصص "واتس آب" في حين أنها أضافت خدمة القصص إلى تطبيق "إنستجرام" لتبادل الصور ولكنها لم تتمكن من منافسة تطبيق "سناب" الذي يخدم أكثر من مليار مستخدم حاليا.

يذكر أن تطبيق "لاين" ينتشر بشكل خاص في منطقة آسيا حيث يصل على مستخدميه في هذه المنطقة إلى حوالي 164 مليون مستخدم منهم 80 مليون مستخدم في اليابان و44 مليون مستخدم في تايلاند و21 مليون في تايوان و19 مليون في إندونيسيا .