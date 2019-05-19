لينوفو تنفى ما تردد عن وقفها التعامل مع شركة هواوي

نفت شركة لينوفو الصينية للتكنولوجيا ما تردد عن أنها أوقفت بيع منتجاتها لشركة هواوي الصينية للاتصالات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لينوفو القول على مدونة ويبو الصينية اليوم الأحد إن التعامل بين الشركتين مستمر كما هو معتاد.

وأضافت الشركة " مستمرون في بيع منتجاتنا وخدماتنا لهواوي بناء على القواعد الإقليمية للمناطق التي تعمل بها لينوفو".

وأوضحت الشركة " هواوي زبون مهم لقطاع الحواسب الآلية والخدمات بلينوفو، واولئك الذين ينشرون الشائعات الخاطئة سوف يتعرضون للمساءلة القانونية".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد أعلن الأربعاء الماضي، حالة طوارئ وطنية لحماية شبكات الاتصالات في خطوة ينظر إليها على أنها تستهدف إبعاد شركة هواوي الصينية عن السوق الأمريكي.

وقال بيان صادر عن البيت الأبيض إن تحرك الرئيس ترامب يأتي في إطار التزامه بحماية خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بالولايات المتحدة.