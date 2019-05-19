«البيئة» تعتمد 24 شركة لتقديم خدمة الكشف عن تسربات المياه

اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة 24 شركة لتقديم خدمة كشف تسربات المياه للمستفيدين في جميع مناطق المملكة.

وقالت لـ"الاقتصادية"، مصادر مطلعة، إن الوزارة ومن خلال شركة المياه الوطنية اعتمدت قائمة الشركات المقدمة للخدمة بعد تأهيلها، في حين تم استبعاد ثلاث شركات لعدم تأهليها. وأشارت المصادر إلى أن الوزارة أتاحت خدمة كشف تسربات المياه للمستفيدين للقطاع الخاص ومنح المتأهلين رخص المزاولة، مبينة أن الشركة تعكف حاليا على تأهيل عديد من الشركات والمؤسسات المتخصصة في الكشف عن التسرب ودخولها إلى السوق خلال الفترة المقبلة.

من جهة أخرى، أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنه باستطاعة الأفراد والشركات، استيراد الحيوانات الحية إلى المملكة، من الحيوانات الأليفة، والأغنام والماعز والأبقار، والفصيلة الخيلية، إضافة إلى الأرانب والقوارض، والطيور وطيور الزينة والدواجن.

وأشارت إلى أن المدة الزمنية لإنجاز الخدمة هي ثلاثة أيام عمل فقط، وبدون رسوم خدمة، كما يمكن متابعة الطلب من خلال زيارة الرابط، أو عبر الرسائل النصية القصيرة. وفيما يتعلق بخطوات تنفيذ الخدمة، بينت الوزارة أنه يتم أولا تسجيل الدخول إلى النظام، ومن ثم يتم تحديد الخدمة المطلوبة، وإدخال بيانات تفصيلية عن الشركة الموردة أو الأفراد في حالة الاستيراد الشخصي، بعد ذلك يتم إدخال معلومات مفصلة عن الإرسالية، وبيانات تفاصيل المصدر، إضافة إلى إرفاق صورة من الهوية الوطنية والشهادة الصحية.