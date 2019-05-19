الرسوم الجمركية لتقنية المعلومات .. نزاع جديد بين اليابان والهند في «منظمة التجارة»

طلبت اليابان إجراء مشاورات مع الهند بشأن نزاع يتعلق برسوم جمركية تفرضها الهند على وارداتها من بعض منتجات تقنية المعلومات والاتصالات.

وتولت هيئة تسوية المنازعات في منظمة التجارة تعميم الطلب على أعضاء المنظمة، بحسب ما تقتضيه اللوائح.

ووفقا لأحكام منظمة التجارة، فإن التقدم بطلب إجراء المشاورات يطلق رسميا نزاعا في منظمة التجارة.

وتمنح المشاورات الطرفين أو الأطراف المعنية فرصة لمناقشة المسألة موضع الخلاف وإيجاد حل مرض دون الشروع في التقاضي، وإذا فشلت المشاورات لحل النزاع بعد 60 يوما، يحق لصاحب الشكوى طلب التقاضي عبر هيئة قانونية تعينها المنظمة.

وتدعي اليابان أن الهند تفرض رسوما على أربع فئات من منتجات تقنية المعلومات والاتصالات تتجاوز معدلات الرسوم الملزمة لها بموجب اتفاقات منظمة التجارة.

وأفادت الشكوى اليابانية بأن الحكومة الهندية واصلت تعديل مختلف معدلات الضرائب غير المباشرة، بما في ذلك الرسوم الجمركية، دعما للسياسات الساعية إلى تعزيز الإنتاج المحلي والقيمة المضافة، خاصة منذ الإعلان عن حملة "صنع في الهند" في أيلول (سبتمبر) 2014 للترويج للصناعات الهندية.

وأضافت أن الهند مستمرة وبانتظام في رفع رسوم الاستيراد على مجموعة واسعة من المنتجات في مختلف القطاعات، مثل أنظمة الإلكترونيات، والتعدين، والسيارات، والطاقة المتجددة، وتصنيع الدفاع، والغذاء، ومكونات السيارات، والمنسوجات، والملابس الجاهزة. وتابعت الشكوى: "يبدو أن هذه الرسوم التعريفية قد نفذتها الهند في إطار سياسة الترويج بهدف زيادة تحفيز القيمة المضافة المحلية"، مشيرة إلى أنه من خلال هذه السياسات، والنطاق الواسع لزيادة التعريفات، فإن نيودلهي تخضع عددا من السلع للرسوم الجمركية بما لا يتسق مع جدول الامتيازات والالتزامات المنصوص عليها في "الجدول الزمني للهند 1994"، ضمن مجموعة وثائق "جات"، سلف منظمة التجارة العالمية.

وتؤكد طوكيو أن نيودلهي تطبق 20 في المائة من الرسوم على منتجات الهواتف للشبكات الخلوية أو للشبكات اللاسلكية الأخرى، وهو ما يتجاوز بوضوح المعدل المحدد بنسبة صفر في المائة المنصوص عليه في جدول الهند. وتطبق الهند رسوما بنسبة 20 في المائة على منتجات هوائيات توصيل اتصالات الهاتف المحمول، والبث الإذاعي والتلفزيوني.

واتهمت الشكوى اليابانية الهند بفرض 20 أو 10 في المائة من الرسوم (الأمر يعتمد على نوع المنتج) على منتجات (أجهزة استقبال، وتحويل وبث وتحسين الأصوات والصور، بما يتجاوز المعدل المحدد وهو صفر في المائة طبقا للجدول الزمني للهند).

وتطبق الهند 10 في المائة من الرسوم على أجزاء من أجهزة الهاتف المحمول وأجهزة نقل أو استقبال الصوت أو الصور أو غيرها بما يتجاوز المعدل المحدد بصفر في المائة في الجدول الزمني.

كما تطبق نيودلهي 10 أو 15 في المائة من الرسوم (اعتمادا على أنواع المنتجات) على أجزاء من أجهزة الهاتف بما يتجاوز المعدل المحدد بنسبة صفر في المائة المنصوص عليه في الجدول الزمني.

وترى اليابان أن كل هذه التدابير لا تتسق مع التزامات الهند بأحكام الجات أو منظمة التجارة، ولم تمنح الأعضاء الآخرين في منظمة التجارة معاملة لا تقل مواتاة عن تلك المنصوص عليها في التزاماتها.

كما لم تمنح عفوا لمنتجات الدول الأعضاء الآخرين عند استيرادها إلى الهند من الرسوم الجمركية العادية الزائدة عن تلك المنصوص عليها طبقا لما يلزمها الجدول الزمني الخاص بها، ولم تعف هذه المنتجات من جميع رسوم الاستيراد أو التكاليف الأخرى، التي تتجاوز الرسوم المفروضة بموجب الجدول الخاص بالهند.

ونتيجة لذلك، تشدد اليابان، على أن التدابير التي تتخذتها الهند تبطل أو تضعف الفوائد التي تجنيها طوكيو بشكل مباشر أو غير مباشر بالمعنى المقصود في المادة 23 من اتفاق الجات 1994.

ولم يعد الآن أمام الهند سوى الرد على طلب اليابان للتشاور والاتفاق على تاريخ مقبول للمشاورات، أو رفض التشاور، وهو ما يعني رفضها للتحكيم.

وفي الحالة الثانية، يحق لطوكيو أن تتقدم بطلب آخر للتشاور في غضون 30 يوما من الآن، لكن ليس بمقدور نيودلهي أن ترفض الطلب الثاني.

وبموجب قواعد المنظمة، فإذا مر 60 يوما دون أن تسفر المشاورات عن حل للنزاع، يمكن حينها للبلد المشتكي أن يطلب تشكيل هيئة خاصة لحل النزاع، وهو ما سيطلق معركة قانونية طويلة ومكلفة على الأرجح.