تمركز الحلفاء يلجم طهران ويضمن انسيابية الاستقرار

إيران المحاصرة إثر إلغاء الاتفاق النووي وفرض العقوبات الأمريكية تنزف بشكل يومي ومتواصل ولا ضامن حقيقيا أو يعول عليه لتعامل الملالي وحرسهم "الدموي" مع هذه العاقبة التي آلت إليها البلاد بسبب أطماعهم التوسعية. إذن هي ليست طبول حرب جديدة أو طارئة تلك التي باتت تقرع بطول مياه الخليج العربي وعرضها. بل امتداد لاستراتيجية بعيدة المدى لمكافحة إرهاب طهران تم إقرارها وتحمل تبعاتها منذ اليوم الأول لتولي الرئيس ترمب سدة البيت الأبيض وإلغائه من جانب واحد للاتفاق النووي بين إيران ومجموعة الخمسة زائد واحد وصولا إلى طلب أمريكي صريح بإعادة انتشار القوات الحليفة على المياه والأراضي الخليجية.

اتفاق نووي مجحف بحق دول الإقليم المحيطة بإيران، تعهده الرئيس السابق أوباما بالرعاية والتنفيذ، ضمن رؤية جائرة ومختلة لشرق أوسط جديد تبارك للص متمرس كالملالي مهامه بوصفه الشرطي الضامن لأمن وسلام المنطقة. وتطلب من راعي الإرهاب وحامي زعاماته على اختلاف مذاهبها وعقائدها أن يتصدى لموجة الجماعات المسلحة والمتطرفة.

وبينما يعلم الجميع أنه لا مقارنة بين ما تستند إليه طهران من ادعاءات قوة زائفه في حال المواجهة؛ الغرض منها إلهاء الداخل الإيراني وشحذ همم العملاء في الخارج، وبين ما يرتكز عليه الحلفاء في المقابل من قوى لوجستية وخبرات عملياتية ميدانية متطورة ومتراكمة. إلا أن القوة ولغتها الواضحة يجب أن تظهر للعيان وأن تكون على مستوى الحدث واحتمالاته الضئيلة - إن وجدت - لضمان أمن وسلامة المواطنين بمن فيهم الشعب الإيراني المغلوب على أمره، إضافة إلى تأمين انسيابية عصب الحياة الإنسانية اليومية تجاريا واقتصاديا عبر المياه الإقليمية والدولية.

"شهر وسترون ما سأفعله تجاه إيران". بهذه الكلمات المباشرة توعد الرئيس الأمريكي ترمب حكومة الملالي في وقت سابق وتحديدا خلال لقائه الأخير بولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ليثبت مرة أخرى للمجتمع الدولي عزمه المضي قدما في استراتيجيته المعلنة سابقا لمكافحة إرهاب إيران. كما لم يفوت الرئيس الفرصة في تلك الزيارة للإشادة بالصداقة القوية والمتينة التي تربطه بشخص ولي العهد وبالسعودية الحليف واصفا العلاقة بين البلدين أنها تمر بأفضل أوقاتها.

الأمر الذي أكده حينها ولي العهد بالأرقام معلنا تنفيذ 50 في المائة من الاتفاقات الاقتصادية بين البلدين حتى الآن، ما يعود بالنفع على المواطن السعودي والأمريكي عبر توفير الفرص الوظيفية والاستثمارية الملائمة وفقا لمشاريع متأنية ومدروسة في مجالات متعددة على رأسها الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة التي تراعي حاجة إنسان البلدين.

وتؤكد العلاقة العميقة بين البلدين سلما وحربا على أن الاستثمار في الإنسان والعمل على تقدمه هو الفعل والانتصار الأكثر أهمية في زمن تروج فيه طهران وحلفاؤها للاستثمار في الموت بمزيد من اختراق أمن البلدان وتسليح الميليشيات التابعة لها دون قيد أو شرط حتى لو كان ذلك على حساب استنزاف الإنسان الإيراني ولقمة عيشه.